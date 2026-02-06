福岡管区気象台は6日午前9時36分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞7日は、気圧の谷や寒気の影響により、山地では雪が降る所がある。8日は、冬型の気圧配置が強まり、平地、山地ともに大雪注意報クラスの降雪量となる可能性がある。最新の情報に留意。