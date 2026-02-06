Creepy Nutsの楽曲「オトノケ」が、「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受ける快挙を成し遂げた。日本人としては"史上初"の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となる。【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアルCreepy Nutsは、4月に初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を開催することも決定。さらなるグローバルな飛