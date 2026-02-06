記者会見する東京電力柏崎刈羽原発の稲垣武之所長。6号機の原子炉を9日に再起動すると発表した＝6日午前、新潟県刈羽村東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の稲垣武之所長は6日、現地で記者会見し、再稼働直後に制御棒に関する警報が鳴った影響で停止させている6号機の原子炉を9日に再起動すると発表した。営業運転開始は当初予定の26日から3月18日に延期する。東電はこれまでに設定ミスが警報作動の原因だったとほぼ特定していた。