【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】ミラノ・コルティナ冬季五輪は５日、６日の開会式に先立ってスノーボード男子ビッグエアの予選が行われ、荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７８・５０点で首位通過した。木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５位、木俣椋真（ヤマゼン）は１０位となり、日本勢４人全員が上位１２人で争う７日の決勝に進んだ。木村