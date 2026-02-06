タレントのハリー杉山が６日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、認知症だった父の介護を赤裸々に振り返った。ハリーの父は２２年に死去。英経済紙「フィナンシャル・タイムズ」や、米日刊紙「ニューヨーク・タイムズ」東京支局長などを歴任した父で、ハリーの自慢の父だった。そんな父の認知症という事実は、「受け入れることができなかった。全否定でした」と言い「認知症じゃなくてちょっと疲れてるだけ、怠けているんだ