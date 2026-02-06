モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、5日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。大人になって変わったことを語った。番組では「大人になった今、良さが分かったこと」についてトーク。藤田は「私、無視してたことで言ったら、工事現場の、いつできるかの、あの…」と工事現場に掲示される「建築計画のお知らせ」について語った。続けて「工事してる時に子どもの時は絶対通り過ぎてたけど、あるたびに絶