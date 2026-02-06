クリエイティブPRは、若者と社会の接点不足を解消するため、学生と企業・自治体・NPOをつなぐ体験型プラットフォーム「ガクチカリアル！β版」をリリースした。クリエイティブPR調べ／2025年5月412件対象：大学生同社が2025年に大学生を対象に実施した調査によると、9割以上が社会貢献やリアルな体験に関心を持つ一方、アクションをおこす最初の接点が不足していることがわかった。地域創生、農業・自然体験、子ども支援、福祉、