◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年の覇者で前走のマイルＣＳで３着に好走したウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は６枠１２番に決定。前回からコンビを組むデビュー３年目の高杉吏麒騎手は重賞初制覇がかかる。マイルＣＳはメンバー最速の末脚で４着に追い込んだオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は３枠６番、昨年のＮＨＫマイルＣ２