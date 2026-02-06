1月26日、「移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）」や「外国人技能実習生権利ネットワーク」など11団体が呼びかけ団体となった、「衆議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対する緊急共同声明」が公表された。 同声明では、「外国⼈に対する偏⾒を煽るキャンペーン」を行わないことや「選挙運動におけるヘイトスピーチ」は許されないと広報することを、各政党・候補者や政府・自治体に