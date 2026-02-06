淡いグリーンが食卓に映える、ブロッコリーとじゃがいものサラダ。なじみのある野菜も、つぶしてあえるだけで見た目も口当たりも新鮮に。味の決め手は、こんがり焼いたソーセージ。黒オリーブがアクセントになり、手軽なのに少し気の利いた一皿です。『ブロッコリーとじゃがいものサラダ』のレシピ材料（2〜3人分）ブロッコリー……1株（約300g） じゃがいも……2個（約300g） 紫玉ねぎ……1/4個（約50g） ウインナソーセージ……4