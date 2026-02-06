心肺停止からの蘇生の可能性は？ あくまで死の直前からの引き戻し もし心臓が止まったら、人はもう死へと向かうしかないのでしょうか。実は、医学的には必ずしもそうとはいいきれません。心肺停止後でも、条件がそろえば体は再び活動を取り戻すことがあります。救急医療が進歩した現代では、心肺停止からの蘇生が医学的に確認されており、「死からの生還」は科学的な現象として位置づけられているのです。 蘇生の際には、心