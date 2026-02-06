上司の妻から不倫を疑われているのですが、まったくの勘違いです──。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられた。相談者によると、上司から「妻への贈り物」について相談を受けたことをきっかけに、不倫を疑われるようになったという。その後は、相談者が季節の挨拶状を上司に送るだけでも、妻から電話や呼び出しを受けるようになったそうだ。いったんは「誤解」だったと謝罪されたものの、今度は上司が相談者を無視するよう