リスク回避の円買い一服、銀下げ渋り豪ドル円108.50円付近まで反発 貴金属価格の急落を受け東京朝はリスク回避の円買いが広がり、ドル円は一時156.59円付近まで下げた。ポンド円は212.60円台から211.60円台まで1円近く下げた。豪ドル円は108.05円付近まで急落後108.50円付近まで反発している。銀の下げに追随し原油や米株先物、ビットコインも大きく下げる場面があった。 アジア時間朝にスポット銀が一時1オンス＝64ドルち