米株価指数先物時間外取引下げ縮小、銀が下げ止まり 東京時間10:14現在 ダウ平均先物MAR 26月限48874.00（-124.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6787.50（-33.25-0.49%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24430.25（-220.75-0.90%）