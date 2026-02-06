お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人（34）が6日までに自身のインスタグラムを更新。2年間の筋トレの成果のビフォーアフターショットを披露した。「2年半本気で筋トレしてみた」とつづり、筋トレ歴0日時点での上半身裸で短パン姿のたるんだ肉体のショットをアップ。続けて「半年」「1年」「1年半」「2年」後の上半身裸のショットを投稿。「2年半」後のムキムキのショットも披露した。西野の投稿に、フォ