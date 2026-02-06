６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６５銭前後と前日の午後５時時点に比べ４５銭程度のドル安・円高となっている。 ５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０４銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。低調な米雇用関連指標を受けて一時１５６円５４銭まで軟化したものの、日本の財政悪化懸念などを背景に切り返した。