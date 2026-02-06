伊勢化学工業は朝安後に反発。５日取引終了後に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が３９２億５８００万円（前の期比１７．９％増）、営業利益が９４億８４００万円（同２３．８％増）。売上高、営業利益とも過去最高を更新した。ヨウ素の国際市況が堅調に推移するなか、販売数量が増加し収益に貢献した。一方、続く２６年１２月期の売上高は３８０億円（前期比３．２％減）、営業利益は８０億円（同１５．７％減）と一転