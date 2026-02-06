三菱総合研究所が３日ぶりに急反発している。同社は５日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．５％増の３０８億９９００万円、営業利益は同２．３倍の３４億５５００万円、最終利益は同２．７倍の２６億３４００万円となった。大幅増益で着地したほか、営業利益の通期計画に対する進捗率は４６％と第１四半期としては高水準にあり、評価されたようだ。シンクタ