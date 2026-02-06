大阪製鐵はストップ安。５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１０５０億円から９８０億円（前期比１５．８％減）へ、営業利益を１８億円から損益トントン（前期５３億２８００万円）へ下方修正すると発表した。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 主要需要先である建設需要が低迷し、出荷量が想定を下回った影響を織り込んだ。国内の建設向け鉄鋼需要は回復の兆しが見えず、厳しい事業環境が続くと見