「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、アミファが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ６日の東京市場で、アミファは小幅ながら４日続伸。同社は１０日に２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の単独決算発表を予定しており、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、昨年１１月１４日に公表した通期業績予想は、売上高が前期比１．８％増の