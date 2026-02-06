リコーが急反騰している。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の２兆５６００億円から２兆６０００億円（前期比２．９％増）、営業利益予想を８００億円から９００億円（同４１．０％増）、最終利益予想を５６０億円から６１０億円（同３３．５％増）に引き上げており、業況を評価した買いが集まっている。