「ヴェルサーチェ（VERSACE）」が、新たなチーフクリエイティブオフィサーにピーター・ミュリエ（Pieter Mulier）を起用すると発表した。今年7月1日付けで同職に就任する。【画像をもっと見る】ミュリエは、デザインと建築を学んだ後に「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」でファッション業界でのキャリアをスタート。「ジル サンダー（JIL SANDER）」で働いた後は、「ディオール（DIOR）」のデザインディレクターや「カルバン・