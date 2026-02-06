【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月8日から10日に幕張メッセで開催される『KCON JAPAN 2026』のラインナップ第2弾として、2026年にグローバルで活躍するアーティスト11組が追加発表された。 ■第1弾と合わせて17組の出演が確定！ 今回発表されたアーティストは、 EVNNEHeart2HeartsIS:SUEiznaKickFlipKIM JAE HWANKISS OF LIFEME:IMODYSSEYNiziUP1Harmony の計11組（アルファベット順）。 すでに