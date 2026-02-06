ロッテが運営する野球教室「マリーンズ・ベースボールアカデミー（以下、MBA）」は、2026年度スクール生（2026年4月〜2027年3月）の募集を、7日午後6時から開始する。MBAは、地域の子どもたちに野球の楽しさと技術を伝えることを目的に、球団OBの藤田宗一氏、塀内久雄氏をはじめとした元プロ野球選手や、教員免許を取得したテクニカルコーチによる指導を行っている。現在は県内5拠点（美浜校、習志野校、市川国府台校、市川妙