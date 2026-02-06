気象台は、午前10時22分に、波浪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 6日10:22時点上川地方では6日昼過ぎまで、留萌地方では6日夕方まで、暴風雪に警戒してください。留萌地方では、6日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市