6日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比45銭円高ドル安の1ドル＝156円66〜68銭。ユーロは79銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円58〜62銭。前日に発表された米国の雇用関連統計が低調だったことを受けて、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが先行した。市場では「このところ円安が進んでいたため、為替介入への警戒感も引き続きあるようだ」（