東京電力ホールディングスは６日午前、再稼働直後のトラブルで停止した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機について、９日に再び原子炉を起動させると正式に発表した。当初２６日の予定だった営業運転開始は、３月１８日にずれ込む見通しだ。東電は１月２１日、約１４年ぶりに６号機を再稼働させた。しかし、核分裂の連鎖反応を調整する制御棒の引き抜き作業中に異常を示す警報が鳴り、不具合の原因解明にあたるとして２３日