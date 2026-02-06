平日にもかかわらず大勢の聴衆が集まり、衆院選の演説に耳を傾けます。藤井貴彦キャスターが九州で取材すると、自民党の高市早苗総裁の高い人気を実感することになりました。一方、「年度内に実現したい」と語っていた消費税減税には言及しないままでした。■聴衆で埋め尽くされた演説会場「食料安全保障すごく大事でしょう」「（佐賀・）白石町の玉ねぎがあります。いい香りです」5日、佐賀県内で玉ねぎを片手に訴えた自民党の高