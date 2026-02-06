◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）出走馬９頭の枠順が、２月６日午前に決定した。セレクトセールで５億９０００万円の高値で取引されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番に決まった。鞍上は今回が初コンビとなる川田将雅騎手。初戦は２着に敗れたが、前走の未勝利戦を好時計で勝ち、重賞のここでどんな競馬ができるか。関東馬のゴーイントゥス