キャスパー・ユンカーがブリーラム・ユナイテッドに加入すると報じられた昨季限りで名古屋グランパスを退団したFWキャスパー・ユンカーがタイ王者ブリーラム・ユナイテッドに加入するとデンマーク紙「Tipsbladet」が報じた。2027年夏までの契約を結ぶという。ユンカーは2021年に浦和レッズに加入してJリーグに初挑戦。2023年には名古屋へ移籍した。2023年シーズンは33試合で16得点を決めて得点ランキング3位の活躍。昨季限りで