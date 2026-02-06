グループaespa（エスパ）のウィンターが、海の上での余裕ある瞬間を公開し、ファンの視線を釘付けにした。ウィンターは6日、自身のインスタグラムを通じて数枚の写真を掲載した。公開された写真の中で、ウィンターはヨットの上で夕焼けを背景にポーズをとったり、穏やかな海を眺めながら思索にふけったりしている。​特に、すっぴんに近いナチュラルな姿と薄いスリーブレスのトップス、レースのディテールが施されたホワイト