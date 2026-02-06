韓国文化に極度に心酔していたインドの三姉妹が、父親との葛藤の末に極端な選択（自殺）をするという事件が発生した。5日（現地時間）、NDTVなど現地メディアによると、4日午前2時ごろ、インド・ガジアバードのあるマンション9階から16歳・14歳・12歳の三姉妹が飛び降りて死亡した。現場で発見された日記と遺書には「パパごめん、私、とても寂しい」「韓国は私たちの人生のすべてだったのに、どうして私たちからこれを奪うことがで