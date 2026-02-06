北京で見つかった両生類足跡化石の標本。（２０２５年５月３１日撮影、北京＝新華社配信）【新華社北京2月6日】中国の科学者が主導する研究チームが、北京市門頭溝区にある中期ジュラ紀の地層から両生類の足跡化石を発見した。ジュラ紀の両生類の痕跡化石が見つかったのは、中国だけでなくアジア全域でも初となる。研究成果は1月30日、国際学術誌「ICHNOS」電子版に掲載された。恐竜研究を専門とする中国地質大学（北京）地球