栃木県内で２月１日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、インフルエンザの感染者の数は前の週の２．７倍となり今シーズン２度目の警報レベルとなりました。 県内の定点医療機関で１月２６日から２月１日までの間に報告されたインフルエンザの感染者の数は１７８９人と４週連続で増加しました。 一つの医療機関あたりでは３８．０６人となり、警報開始の基準となる３０人を超え、県内全体で警報レベルとなりま