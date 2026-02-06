ベビーせんべいを食べる赤ちゃんと、その様子を見つめる柴犬を撮影した動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、あめまる日記（@shibainu_amemaru）さん。「世界一食べづらい、ベビーせんべい」というタイトルで投稿された動画は91.5万回再生、2.5万いいねを記録し、「こ、これは宇宙一食べづらい」「妹ちゃんも何度も見てるの可愛い」「ちょうだいって吠えずに、いつかくれるのを待ってる姿が、可愛すぎます〜」など