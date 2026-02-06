栃木県内各地で激しい選挙戦が繰り広げられる中、３日は国民民主党の玉木雄一郎代表が栃木県に入り支持を呼び掛けました。 ＪＲ宇都宮駅西口で演説を行った国民民主党の玉木代表は、県内の比例票の掘り起こしなどを図って聴衆にこれまでの実績をアピールしました。 そして、さらに手取りを増やすために、社会保険料の負担を年間で一人当たり６万円程度減らすと力を込めました。 国民民主党・玉木雄一郎代表「負担の世代を