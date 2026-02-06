### 衆議院選挙の期日前投票で、公示翌日の１月２８日から２月４日までの８日間に投票した人は、前回の衆議院選挙の同じ期間と比べて、１０％以上増えたことが分かりました。 栃木県選挙管理委員会によりますと、４日までの８日間に期日前投票をした人は、国内外合わせて１８万５０８７人で前回、２０２４年の衆議院選挙の同じ時期と比べて１３．５３％増えました。 突然の解散に伴い、入場券の発送が遅れた影響で、２月１日