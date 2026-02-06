ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」は、物価高が続く中で子育て世帯を応援する企画として、「キッズ半額キャンペーン」を2月10日午後3時から20日午後3時までの期間限定で実施する。対象は「ジョイフル公式アプリ」の会員で、全国の対象店舗で利用できる。【写真】キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）など半額に今回のキャンペーンでは、人気のキッズメニュー5品が半額となるアプリ限定クーポンを配信。期間中は何