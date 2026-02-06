ファミリーレストラン大手のすかいらーくホールディングス（HD）で、大抜擢人事が発表された。台湾現地法人の代表を務める佐藤拓男氏（54）が、国内の主要な事業会社での役員を経験せずに2026年3月の株主総会を経て社長に就任するのだ。【画像】新社長の佐藤拓男氏佐藤氏は横浜商科大学卒業後の93年にすかいらーくに入社した。2005年4月にすかいらーく労働組合専従となり、17年10月にすかいらーくレストランツ営業政策グループ