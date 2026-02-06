ミラノ・コルティナ五輪は開会に先立ち、きょう（6日）未明、スノーボード男子ビッグエア予選が行われ、岡山市出身の木村葵来選手が全体3位で決勝進出を決めました。この大会、地元勢のトップバッターとしてビッグエア予選に臨んだ、木村葵来（きむら・きら）選手です。 全体7位で迎えた、最終の3本目。 「スイッチバックサイド、しっかり決めた～！」 5回転半の大技を決め、高得点をマーク。全