シンガポール航空は、シンガポール〜リヤド線を6月2日に開設する。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はビジネスクラス40席とエコノミークラス263席の計303席を配置した、エアバスA350-900型機を使用する。シンガポール航空によるサウジアラビアへの路線開設は初めて。グループの格安航空会社（LCC）のスクートが運航する、シンガポール〜ジェッダ線の週4往復を補完する。■ダイヤSQ498シンガポール（18：20）〜リヤド（