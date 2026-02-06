◆ホテル虎ノ門ヒルズ「ル プリスティン」から桜×デコポンのアフタヌーンティーが登場。新感覚のイタリアンセイボリーもホテル虎ノ門ヒルズの「ル・プリスティン カフェ 東京」より、桜とデコポンを主役にした「ル プリスティン アフタヌーンティー 〜桜＆デコポン〜」が登場。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。桜とデコポンそれぞれの個性を活かしたスイーツに、彩り豊かなセイボリーなど、春の訪れを五感で楽