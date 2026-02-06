「部長レベルや古株メンバーが次々と辞めていく」 「業績の停滞も相まって、このままこの会社にいて大丈夫か不安」。周囲の退職ラッシュを目の当たりにすると、自分の選択に自信が持てなくなるものです。特にキャリアの浅い時期であれば、なおさらその波に飲み込まれそうになるでしょう。都内のベンチャー企業に勤める新卒2年目の女性から寄せられた、「退職者が多い環境でのキャリア判断」に関する悩みです。※本記事