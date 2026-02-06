◆5種類のホールケーキやチョコレートファウンテンも！ヒルトン横浜のいちごスイーツビュッフェヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」にて、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で開催される「いちごのスイーツビュッフェ」。目玉のホールケーキ5種をはじめ、毎年好評のいちごの食べ比べや、旬のいちごを贅沢に使った多彩なスイーツがずらり。組み合わせる素材や仕上げによって異なる味わいのハーモニーが楽しめ