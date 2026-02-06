◆「果実園リーベル 東京店」の“いちご尽くしパフェ”がすごい！高さ約25cmほどある、ビッグサイズの贅沢パフェ【いちごパフェ】今年もいちごのおいしい季節がやってきた！そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえばいちごパフェ。今回ご紹介するのは、JR東京駅構内にあるフルーツパーラー「果実園リーベル 東京店」の「いちごパフェ」。“フルーツ8割、クリーム2割