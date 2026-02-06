YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、意中の男性の前で繰り出すという独自の「キメ顔」を披露。しかし、その独特すぎる表情にMCのぺえからは厳しいツッコミが飛ぶ展開となった。【映像】RIHOのキメ顔2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられ