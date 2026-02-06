「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）二塁に挑戦する野村佑希内野手が、早出特守に取り組んだ。新庄監督ら首脳陣に加えて球団幹部らも見守る中、午前８時４０分頃から約２０分間、ゴロを捕球して二塁へのトスとスローを繰り返した。大半の首脳陣らが引き揚げた後も、さらに３０分強、ていねいに動きを確認するように汗を流した。昨季は一塁と三塁、左翼を主に守った野村だが、新庄監督が４日に「セカンド挑戦させます」