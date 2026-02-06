沖縄・宜野座キャンプ第2クール初日、阪神・佐藤輝明内野手（26）、大山悠輔内野手（31）、熊谷敬宥内野手（30）が、約30分の早出特守を行った。佐藤輝と大山が計67球、熊谷が計66球、田中秀太内野守備走塁コーチのノックを受けた。体勢を崩されながらも華麗な送球を見せた熊谷には、スタンドから拍手が起こった。