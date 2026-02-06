FC町田ゼルビア相馬勇紀インタビュー後編◆相馬勇紀・前編＞＞W杯メンバー入りへ決意「前線の選手は数字でしか評価されない」ポルトガルでの1年半は、間違いなく相馬勇紀を成長させた。昨シーズンは新たに与えられたシャドーのポジションでFC町田ゼルビアの攻撃を牽引し、9得点・10アシストの活躍でＪリーグベストイレブンを受賞。日本代表入りを争う海外組のアタッカー陣と伍する実力があることを、あらためて証明してみせた