家族から「シャワーだけにすれば、水道代とガス代が半分になる」と言われて3ヶ月、ところが請求額は月3000円ほどしか変わらない…… この結果、実は大いにあり得る話です。入浴の節約は「湯船かシャワーか」だけで決まらず、基本料金や家族の入り方、シャワー時間、追いだきの有無で効き方が大きく変わります。 そこで本記事では、目安の数字を使いながら「あなたの家では効果が薄いのか」を判断する考え方